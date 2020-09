Милонов и Кураев оценили слова папы римского о «божественной» природе секса

Папа римский Франциск высказался о «божественной» природе удовольствия от секса и хорошей еды.

Раскрывая мысль, глава католической церкви поясняет, что удовольствие от еды идет на пользу здоровью человека, а секс украшает любовь и гарантирует продолжение вида.

Высказывания понтифика, по мнению протодиакона Андрея Кураева, противоречат не христианским учениям, а мифам о христианстве.

Важнее в словах Франциска непривычно широкое для католиков понимание божественного предназначения секса, заметил Кураев.

Также папа Римский в беседе с ресторатором Карло Петрини (основатель системы ресторанов «медленного питания» slow food как альтернативы системе быстрого питания), восхитился фильмом «Пир Бабетты». Картина повествует о том, как французский повар устроила гурманский банкет для протестантских пуритан XIX века. В контексте беседы, по словам протодиакона, частные реплики Франциска звучат человечно и вполне соответствуют христианскому представлению.

Депутат Госдумы, пономарь Виталий Милонов в разговоре с ПС отметил странность того, что человек, посчитавший интимную сторону жизни недостойной внимания, рассуждает о сексе.

