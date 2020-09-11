Милонов и Кураев оценили слова папы римского о «божественной» природе секса

Папа римский Франциск высказался о «божественной» природе удовольствия от секса и хорошей еды.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное», — приводит слова понтифика писатель Карло Петрини в книге TerraFutura.

Раскрывая мысль, глава католической церкви поясняет, что удовольствие от еды идет на пользу здоровью человека, а секс украшает любовь и гарантирует продолжение вида.

Высказывания понтифика, по мнению протодиакона Андрея Кураева, противоречат не христианским учениям, а мифам о христианстве.

«На самом деле были такие рецидивы в начале христианской истории, агностики назывались, которые считали, что есть много богов, тело создано злым богом, душа у нас от более доброго бога, и между ними идет война. Поэтому, соответственно, все удовольствия тела они от сатаны. Но христианство никогда с этим не соглашалось. Мы веруем в единого бога творца <...>. И тот, кто создал червей, он же создал и птиц. Поэтому, в данном случае, все нормально», — разъяснил православный священнослужитель.

Важнее в словах Франциска непривычно широкое для католиков понимание божественного предназначения секса, заметил Кураев.

«Папа поясняет, что речь идет о том, что от бога. Вот мы созданы богом, значит в нас заложены основные, фундаментальные инстинкты, представления о благе и о зле. Естественно, человек стремится к удовольствию, а само по себе представление об удовольствии — возможность получать радость, удовольствие», — добавил Андрей Кураев.

Также папа Римский в беседе с ресторатором Карло Петрини (основатель системы ресторанов «медленного питания» slow food как альтернативы системе быстрого питания), восхитился фильмом «Пир Бабетты». Картина повествует о том, как французский повар устроила гурманский банкет для протестантских пуритан XIX века. В контексте беседы, по словам протодиакона, частные реплики Франциска звучат человечно и вполне соответствуют христианскому представлению.

«В христианском понимании, зло — это неправильно употребленное добро, не вовремя, некстати реализованное добро. Зло — это раковая опухоль доброкачественной клетки. Вот так же и зло рождается из того, что вещи сами по себе добрые ( сексуальное влечение, желание поесть) вдруг занимают слишком большое место. Но само по себе наличие болезни органа не означает, что сам орган плох. Вот и все», — подытожил Андрей Кураев.

Депутат Госдумы, пономарь Виталий Милонов в разговоре с ПС отметил странность того, что человек, посчитавший интимную сторону жизни недостойной внимания, рассуждает о сексе.

«Сложно комментировать слова в отношении интимной жизни, высказанной монахом. Семейная жизнь и отношения мужчины и женщины благословенны богом, есть соответствующие упоминания в священных писаниях, это да. Хорошая еда, то здесь, наверное, дань современному миру, когда хорошая еда становится обязательным атрибутом. Я не готов сейчас сказать, что хорошая еда это божественное удовольствие, потому что тогда хорошая еда становится самоцелью людей и уже ради этого удовольствия люди готовы на многие вещи», — резюмировал депутат.

Three conversations between the author of “#TerraFutura” and #PopeFrancis set the tone of a new book by “Slow Food” founder and #environmental activist, Carlo #Petrini. https://t.co/1mhVYCpRNm — Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2020

Книга TerraFutura состоит из бесед Петрини и папой римским на темы биологического разнообразия, экономики, миграции, образования, которые рассматриваются с духовной точки зрения.