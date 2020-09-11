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13:26   11 Сентября 2020
Политика

Представитель ОП опроверг фейк о голосовании в багажнике автомобиля

Представитель ОП опроверг фейк о голосовании в багажнике автомобиля

Провокаторы распространяют фейки об избирательном участке в Иркутской области, который якобы разместили в багажнике автомобиля. Информацию опроверг глава Координационного совета при ОП РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.

По словам председателя совета, информация об организации участка для голосования в багажнике автомобиля не соответствует действительности. Провокаторы использовали момент, когда урну прятали от дождя в машину, для создания фейка о голосовании в Иркутской области.

Максим Григорьев подчеркнул, что подобные инциденты встречаются очень часто. Недоброжелатели вырывают фрагмент из общей картины, чтобы дискредитировать избирательный процесс. Этой тенденции необходимо противостоять.

Трехдневное голосование стартовало в 83 регионах России, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#голосование #иркутск #фейк

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