Представитель ОП опроверг фейк о голосовании в багажнике автомобиля
Провокаторы распространяют фейки об избирательном участке в Иркутской области, который якобы разместили в багажнике автомобиля. Информацию опроверг глава Координационного совета при ОП РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.
По словам председателя совета, информация об организации участка для голосования в багажнике автомобиля не соответствует действительности. Провокаторы использовали момент, когда урну прятали от дождя в машину, для создания фейка о голосовании в Иркутской области.
Дождь. Улица. Мегет. Багажник. pic.twitter.com/2BRA8PvDZb— Штаб Навального в Иркутске (@teamnavalny_irk) September 11, 2020
Максим Григорьев подчеркнул, что подобные инциденты встречаются очень часто. Недоброжелатели вырывают фрагмент из общей картины, чтобы дискредитировать избирательный процесс. Этой тенденции необходимо противостоять.
Трехдневное голосование стартовало в 83 регионах России, передает телеканал "360".