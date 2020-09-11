Ищенко: в Кремле умеют выбрать момент для резкого и неожиданного удара

Недавнее заявление МИД России, в котором Москва предупредила Германию о возможном ухудшении взаимоотношений из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, является, по сути, ультиматумом.

Об этом политолог Ростислав Ищенко пишет в своем материале для издания «Украина.ру», отмечая, что нынешняя ситуация с обвинениями в адрес России в том, что она якобы использовала боевое отравляющее вещество «Новичок» для отравления блогера Навального, отличается от похожей истории с «отравлением Скрипалей».

По делу Скрипалей российский МИД также обращался к Великобритании с аналогичными пассажами, но дело в том, что Лондон изначально занимал по отношению к Москве враждебную позицию, а экономические отношения между нашими странами никогда не были стратегическими. Великобритания, будучи верным союзником США, не только не боялась ухудшения отношений с Россией, но и сама к этому стремилась, поэтому, если бы операция с «отравлением» Скрипалей не удалась, они придумали бы что-то другое, считает Ищенко.

Ситуация с Германией, по словам обозревателя МИА «Россия сегодня», это совсем другое дело. Москва со своей стороны долго и скрупулезно выстраивала с Берлином стратегические отношения, идя при этом на многие жертвы.

«Сотрудничество в энергетической сфере давно переросло в общеэкономическое, а последнее стало перерастать в политическое сближение, с тенденцией к установлению долговременных союзных отношений», — отмечает Ищенко.

В то же время, и Берлин, со своей стороны, занял жесткую позицию по поводу достройки российского газопровода «Северный поток-2», пойдя на конфронтацию с США. Также немецкое руководство констатировало неспособность Штатов обеспечить безопасность Европы, а сама Германия сменила статус экономического партнера США на статус конкурента. Все это указывало на то, что российско-германские отношения имеют большой потенциал развития, напоминает политолог.

«И тут внезапно всегда предельно осторожная Москва ставит на карту плоды многолетних трудов, предъявляя Берлину не что иное, как ультиматум: либо доказательства по делу Навального, либо дипломатический конфликт с серьезными последствиями для экономического и политического партнерства. С чего бы это?», — удивляется Ищенко.

Прежде чем ответить на этот вопрос, политолог напоминает, что все, кто полагал, что Россия будет бесконечно уступать и осторожничать, уже несколько раз могли убедиться в ошибочности этих ожиданий.

«В Кремле умеют выбрать момент для резкого и неожиданного удара, как, например, в августе 2008-го по Саакашвили (когда грузинская армия была разгромлена, а независимость Южной Осетии и Абхазии признана) или в марте 2014 года, когда было обеспечено возвращение Крыма в состав России», — подчеркнул Ищенко.

Москва, по его словам, склонна занимать жесткую позицию лишь в том случае, когда она совершенно уверена в своей победе. В этом она отличается от Трампа, который сначала пугал Ким Чен Ына американскими авианосцами, а затем был вынужден договариваться с ним на условиях КНДР.

Россия жестко, почти грубо, предложила Германии подумать о том, каким неприятным будет будущее, если Берлин не прекратит «вакханалию с Навальным», пишет Ищенко.

Требования нашей страны, чтобы Германия передала ей материалы, указывающие на умышленное отравление Навального, совершенно нормальны, отмечает политолог. Так как между Москвой и Берлином действуют соглашения о правовой помощи, и, если Германия располагает доказательствами умышленного отравления Навального, она должна их предоставить.

«Германия может предоставить анализы, образцы тканей и все, что требует Россия. Но боюсь, что в таком случае будет быстро разоблачена ложь об отравлении Навального боевым отравляющим веществом, — отмечает политолог. — Германия может отказаться передавать данные материалы, но тогда она нарушит действующие соглашения, а Россия, как было заявлено МИД, воспримет действия Берлина как осознанную провокацию и примет ответные меры».

Также Ищенко указывает на крохотную лазейку, которую МИД России оставил Германии – она должна «заткнуться и не отсвечивать», а выздоровевшего Навального поскорее вернуть на родину.

Однако, по его мнению, Германия вряд ли воспользуется этой лазейкой, так как об «отравлении» блогера сказано уже слишком много, к тому же дело передано в Евросоюз, и Берлин уже при всем желании не мог бы «замотать его» в одиночку.

В любом случае, Москва предоставила Берлину выбор, которым тот может воспользоваться для начала переговоров с российской стороной о взаимоприемлемых вариантах выхода из этой ситуации.

При этом, как отмечает Ищенко, Россия уверена в том, что Берлин, под угрозой конфронтации, постарается закрыть эту больную тему. Причина этой уверенности кроется в том, что в последние годы взаимоотношения Германии и США резко разладились на принципиальном и неразрешимом уровне. Помимо американцев, Германии угрожает Польша, которая рассчитывает при поддержке США сместить ФРГ с места общеевропейского лидера. Франция, с одной стороны оставаясь партнером Германии, с другой стороны – с ней конкурирует, поэтому союз Берлина и Парижа не может быть надежным, перечисляет Ищенко.

Таким образом, делает он вывод, единственным надежным союзником Германии является именно Россия, и в Берлине это понимают. А раскручивая «дело Навального» Берлин просто хотел выторговать себе ряд геополитических уступок, не ожидая того, что внутриполитические соперники Меркель воспользуются этой историей, чтобы нанести удар по «Северному потоку-2».

«Меркель здесь действительно сильно подставилась. Западные СМИ много лет рассказывали местной общественности, что Навальный — главный конкурент Путина в России. Поэтому сообщение о его отравлении, вызвавшее у россиян здоровый смех и вопросы «кому он нужен?», повергло значительную часть западного общества в ужас — опять в Москве политических конкурентов убивают», — отмечает Ищенко.

Проамериканские силы в Германии воспользовались ситуацией, чтобы развернуть целую кампанию против российского газопровода», и эта кампания имеет достаточную общественную поддержку, что не дает Меркель возможности ее проигнорировать. Если изначально канцлер ФРГ говорила, что Навальный и «Северный поток-2» не имеют друг к другу никакого отношения, то спустя несколько дней ей уже пришлось допустить возможности выхода Германии из проекта. В то же время Меркель осознает, что закрытие «Северного потока-2» для России будет имеет статус неприятности, а для самой Германии станет катастрофой, и дело уже не только в поставках газа.

«Прежде всего это была бы политическая катастрофа. На глазах у всего мира Берлин проиграл бы борьбу за газопровод не только Вашингтону, но и Варшаве, — подчеркивает Ищенко. — Польша унизила бы Германию, выиграв у нее принципиальное геополитическое сражение, лишила бы Берлин перспектив союза с Россией и, возможно, действительно добилась бы того, что большая часть восточноевропейских членов ЕС переориентировались бы с Берлина на Варшаву».

То есть это поражение, на фоне всей истории польско-германских отношений, стало бы не просто политическим, а историческим и цивилизационным поражением.

Именно поэтому Москва потребовала от Германии «перестать валять дурака» и определиться, союзники мы друг другу или уже нет. И теперь Берлину придется либо провести коренную ревизию всей восточной политики, либо смириться с тем, что Россия снизит уровень сотрудничества в одностороннем порядке, и Германии останется лишь выяснять отношения с Польшей.