Песков объяснил, почему Путин не встретился с главами регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин не всегда может проводить встречи с главами регионов России из-за особенностей своего графика, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, почему Владимир Путин не встретился перед выборами с врио губернатора ЕАО. Песков объяснил, что у главы государства очень насыщенный график, поэтому не всегда предоставляется возможность провести встречу с каждым главой того или иного региона.

По словам Пескова, также не стоит оценивать работу глав регионов РФ по тому, встречался ли с ними Путин. Каждый, кто участвует в выборах, работает по своей программе, уточнил Песков. Главное, чтобы главы регионов эффективно выполняли свою работу на месте.