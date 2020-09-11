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13:04   11 Сентября 2020
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретился с главами регионов РФ

Песков объяснил, почему Путин не встретился с главами регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин не всегда может проводить встречи с главами регионов России из-за особенностей своего графика, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, почему Владимир Путин не встретился перед выборами с врио губернатора ЕАО. Песков объяснил, что у главы государства очень насыщенный график, поэтому не всегда предоставляется возможность провести встречу с каждым главой того или иного региона.

По словам Пескова, также не стоит оценивать работу глав регионов РФ по тому, встречался ли с ними Путин. Каждый, кто участвует в выборах, работает по своей программе, уточнил Песков. Главное, чтобы главы регионов эффективно выполняли свою работу на месте.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #песков

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