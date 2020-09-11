В России хотят сохранить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года предлагает Минэкономразвития России.

Статс-секретарь — заместитель главы ведомства Алексей Херсонцев напомнил, что правительство ввело мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий на период с 18 марта по 31 декабря 2020 года. На этот же срок были существенно ограничены основания внеплановых проверок. В результате по итогам первого полугодия осуществлено на 46% меньше контрольно-надзорных мероприятий, чем за аналогичный период 2019 года.

В первые месяцы моратория количество проверок достигло исторического минимума, но сейчас ситуация стабилизируется. В следующем году планируется поддержать бизнес в логике уже принятых решений, объяснил Херсонцев.

Соответствующие положения содержатся в проекте закона-"спутника" к закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". В числе прочего предполагается постепенный переход на цифровой документооборот контролирующих органов и бизнеса, что должно ускорить принятие решений.