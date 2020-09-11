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12:54   11 Сентября 2020
Политика

Встреча лидеров РФ и Белоруссии состоится 14 сентября в Москве

Встреча лидеров РФ и Белоруссии состоится 14 сентября в Москве

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву 14 сентября. Он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал источник СМИ.

Рабочий визит Лукашенко в Россию и переговоры с Путиным запланированы на 14 сентября, сообщил дипломатический источник в Москве. Подписания документов и пресс-конференции не будет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Минск на прошлой неделе.

Лукашенко планирует обсудить российско-белорусские отношения. Помимо политической ситуации, на повестке дня стоят экономические вопросы. Еще одной важной темой станет углубление интеграции в рамках Союзного государства.

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Автор: Василий Пименов
#путин #визит #лукашенко

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