Встреча лидеров РФ и Белоруссии состоится 14 сентября в Москве

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву 14 сентября. Он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал источник СМИ.

Рабочий визит Лукашенко в Россию и переговоры с Путиным запланированы на 14 сентября, сообщил дипломатический источник в Москве. Подписания документов и пресс-конференции не будет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Минск на прошлой неделе.

Лукашенко планирует обсудить российско-белорусские отношения. Помимо политической ситуации, на повестке дня стоят экономические вопросы. Еще одной важной темой станет углубление интеграции в рамках Союзного государства.