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12:50   11 Сентября 2020
Политика

Кремль: в планах Путина пока нет разговора с Меркель

Кремль: в планах Путина пока нет разговора с Меркель

Российский лидер Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эту пятницу Песков провел ежедневный брифинг со СМИ. По всем актуальным вопросам контакты осуществляются, добавил пресс-секретарь президента РФ. В ходе брифинга Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся 14 сентября. Переговоры лидеров двух государств пройдут в российской столице.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #меркель #фрг

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