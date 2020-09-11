Кремль: в планах Путина пока нет разговора с Меркель

Российский лидер Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эту пятницу Песков провел ежедневный брифинг со СМИ. По всем актуальным вопросам контакты осуществляются, добавил пресс-секретарь президента РФ. В ходе брифинга Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся 14 сентября. Переговоры лидеров двух государств пройдут в российской столице.