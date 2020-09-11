Умер популярный игрок шоу "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Один из знаменитых знатоков телевизионного шоу "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет.

Скончался участник популярного интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов. Ему было всего 64 года. Он был капитаном команды, в которую входили такие игроки, как Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие участники.

О печальном событии рассказал на своей странице в социальной Сети Максим Поташев. Он выразил соболезнование всем родственникам и близким Смирнова, а также сообщил, что ему будет очень не хватать своего старого друга.

Добавим, Смирнов принимал участие в играх с 1988 по 2010 год. В последние годы он уже не участвовал в шоу, однако часто приходил в Нескучный сад, чтобы поделиться своим опытом с молодыми игроками.

Причиной смерти Смирнова стал инсульт. Его похороны состоятся в Москве. О том, где и когда можно будет с ним проститься, сообщат дополнительно.