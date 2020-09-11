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12:48   11 Сентября 2020
Общество

Умер популярный игрок шоу "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Умер популярный игрок шоу "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Один из знаменитых знатоков телевизионного шоу "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет.

Скончался участник популярного интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов. Ему было всего 64 года. Он был капитаном команды, в которую входили такие игроки, как Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие участники.

О печальном событии рассказал на своей странице в социальной Сети Максим Поташев. Он выразил соболезнование всем родственникам и близким Смирнова, а также сообщил, что ему будет очень не хватать своего старого друга.

Добавим, Смирнов принимал участие в играх с 1988 по 2010 год. В последние годы он уже не участвовал в шоу, однако часто приходил в Нескучный сад, чтобы поделиться своим опытом с молодыми игроками.

Причиной смерти Смирнова стал инсульт. Его похороны состоятся в Москве. О том, где и когда можно будет с ним проститься, сообщат дополнительно.

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Автор: Илья Романович
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