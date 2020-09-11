Вассерман назвал антироссийскую белорусскую оппозицию «не совершенно умной»

Целью участников белорусских протестов сейчас является опротестовать их неоспоримую принадлежность к русскому народу, поэтому их здравомыслие вызывает большие сомнения.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил известный публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя прошедшие в Белоруссии в минувшее воскресенье, 6 сентября, ставшие уже привычными антиправительственные акции протеста. Согласно официальным данным, участие в акциях приняли порядка 30 тысяч человек, однако белорусская оппозиция и прозападная пресса сообщают о 150 тысячах. При этом, как отмечается, в ходе митингов все чаше раздаются антироссийские лозунги.

«То, что сейчас называется протестным движением, протестует против вполне очевидного факта, а именно, что белорусы — неотъемлемая часть русского народа в целом, — отметил по этому поводу Вассерман. — Ну и, как и положено людям, протестующим против бесспорных фактов, они, мягко говоря, недобросовестные и не совершенно умные, поэтому ждать от них здравомыслия я не берусь».

Сейчас в задачу белорусской оппозиции, по словам политолога, входит не наведение порядка в стране, а максимальный отрыв Белоруссии от России, тем более что для разжигания протестов используются очень эффективные современные технологии издевательства над здравым смыслом, с которыми пока очень сложно бороться.

При этом эти же самые технологии разрушения страны изнутри, добавил Вассерман, сейчас используются в той самой стране, где они были разработаны – в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, протестные акции противников белорусского президента продолжаются уже более месяца – с 9 августа, когда Центризбирком обнародовал предварительные результаты прошедших в стране выборов главы государства. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов, в то время как за его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали порядка 10% избирателей.

Почти сразу после выборов Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, откуда сначала призывала своих сторонников прекратить протесты, но потом сменила риторику и назвала забастовки на крупных госпредприятиях и митинги законными методами борьбы. Также Тихановская в своем видеообращении выразила готовность возглавить нацию.

По словам Александра Лукашенко, протесты белорусской оппозиции организованы и постоянно подогреваются прозападными силами, штабы которых находятся в Варшаве и Вильнюсе.