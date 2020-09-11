Кончаловский оценил роль Хрущева в развенчании культа личности Сталина

Развенчание культа личности руководителя СССР Иосифа Сталина стало неудачным решением первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Такую точку зрения выразил российский режиссер Андрей Кончаловский.

Режиссер представил на Венецианском кинофестивале исторический фильм "Дорогие товарищи" о событиях 1962 года в Новочеркасске. Он и его супруга Юлия Высоцкая побеседовали с журналистами после премьеры. Речь зашла о коммунизме при Хрущеве, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева", — сказал Кончаловский.

Верховные партийные деятели к моменту смерти Сталина стали буржуазией, отметил режиссер. По его мнению, абсолютная свобода не создает ничего, кроме "зоопарка".

Как сообщил телеканал "360", Кончаловский назвал причину развала СССР.