Решетова заявила о расставании с Тимати накануне дня рождения общего сына

Модель Анастасия Решетова шокировала пользователей Сети сообщением о том, что они с рэпером Тимати действительно расстались и пытаются сохранить теплые отношения ради сына.

Модель, мать второго ребенка Тимати Анастасия Решетова шокировала общественность сообщением, что больше не живет со знаменитым музыкантом. Эксклюзивную новость экс-возлюбленная рэпера сообщила поклонникам накануне дня рождения их общего с Тимати сына Ратмира. В среду, 16 сентября, мальчику исполнится один год.

"Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами", — написала Решетова под совместными снимкам теперь уже распавшейся звездной семьи.

Модель поспешила предупредить слухи о том, что на их решение повлияли посторонние. По словам Решетовой, супруги приняли осознанное решение из-за того, что изменились их взгляды на жизнь. Анастасия также поблагодарила музыканта за годы совместной жизни, попросила прощения за "все былое" и пообещала, что будет воспитывать Ратмира в любви к отцу. Решетова выразила надежду, что они с Тимати смогут общаться ради сына.