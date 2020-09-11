Соратники Навального покрывают подозреваемую в отравлении блогера

Соратники блогера Алексея Навального уклонились от комментариев по поводу одной из его спутниц в сибирской командировке — Марии Певчих, к которой есть вопросы у российских правоохранителей. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш не ответила на звонки корреспондента «Политики Сегодня» и проигнорировала запрос в мессенджере Telegram, уведомившего о доставке сообщения адресату.

Недоступны для комментариев (не ответили на звонки или находились вне зоны доступа) оказались и четверо сопровождавших Навального сотрудников ФБК (признан в РФ иноагентом): фотограф Павел Зеленский, а также Владлен Лось, Илья Пахомов и Георгий Албуров.

Юрист фонда Любовь Соболь и глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков также проигнорировали звонки корреспондента.

Согласно информации источника из расследования издания Pravda.ru, Мария Певчих находилась рядом с Навальным незадолго до его вероятного отравления неслучайно. Как отмечали журналисты, в окружении главы ФБК она играла одну из важнейших ролей: предоставляла Навальному сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании по поручениям предпринимателя Владимира Ашуркова. На сайте ФБК его позиционировали как исполнительного директора.

С последним у блогера уже давно назревал конфликт из-за финансирования фонда. В свою очередь Ашурков ранее рассказывал о совместных проектах с экс-главой ЮКОС Михаилом Ходорковским и проживающим в Лондоне предпринимателем Евгением Чичваркиным.

Певчих сопровождала Навального во многих командировках, но девушки не было в самолете Томск-Москва 20 августа, когда Навальному стало плохо на борту, говорилось в расследовании.

По данным МВД, спустя два дня после того, как блогера доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи №1, Певчих покинула страну и больше не выходила на связь.

Ранее Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что Мария Певчих, которая сопровождала Алексея Навального во время августовской поездки по Сибири, 22 августа 2020 года в спешке улетела за границу сразу после того, как полиция начала опрашивать свидетелей.

«Мария Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается», — заявили представители МВД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что отец Марии Певчих — Константин Певчих — связан со стартапом Skinport, который разработал микроиглы для безболезненной доставки лекарств. Об этом говорится в его профиле на LinkedIn.