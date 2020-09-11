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18:00   11 Сентября 2020
Россия

Соратники Навального покрывают подозреваемую в отравлении блогера

Соратники Навального покрывают подозреваемую в отравлении блогера

Соратники блогера Алексея Навального уклонились от комментариев по поводу одной из его спутниц в сибирской командировке — Марии Певчих, к которой есть вопросы у российских правоохранителей. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш не ответила на звонки корреспондента «Политики Сегодня» и проигнорировала запрос в мессенджере Telegram, уведомившего о доставке сообщения адресату.

Недоступны для комментариев (не ответили на звонки или находились вне зоны доступа) оказались и четверо сопровождавших Навального сотрудников ФБК (признан в РФ иноагентом): фотограф Павел Зеленский, а также Владлен Лось, Илья Пахомов и Георгий Албуров.

Юрист фонда Любовь Соболь и глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков также проигнорировали звонки корреспондента.

Согласно информации источника из расследования издания Pravda.ru, Мария Певчих находилась рядом с Навальным незадолго до его вероятного отравления неслучайно. Как отмечали журналисты, в окружении главы ФБК она играла одну из важнейших ролей: предоставляла Навальному сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании по поручениям предпринимателя Владимира Ашуркова. На сайте ФБК его позиционировали как исполнительного директора.

Соратники Навального покрывают подозреваемую в отравлении блогера

С последним у блогера уже давно назревал конфликт из-за финансирования фонда. В свою очередь Ашурков ранее рассказывал о совместных проектах с экс-главой ЮКОС Михаилом Ходорковским и проживающим в Лондоне предпринимателем Евгением Чичваркиным.

Певчих сопровождала Навального во многих командировках, но девушки не было в самолете Томск-Москва 20 августа, когда Навальному стало плохо на борту, говорилось в расследовании.

По данным МВД, спустя два дня после того, как блогера доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи №1, Певчих покинула страну и больше не выходила на связь.

Соратники Навального покрывают подозреваемую в отравлении блогера

Ранее Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что Мария Певчих, которая сопровождала Алексея Навального во время августовской поездки по Сибири, 22 августа 2020 года в спешке улетела за границу сразу после того, как полиция начала опрашивать свидетелей.

«Мария Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается», — заявили представители МВД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что отец Марии Певчих — Константин Певчих — связан со стартапом Skinport, который разработал микроиглы для безболезненной доставки лекарств. Об этом говорится в его профиле на LinkedIn.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #следствие #мвд #навальный #фбк

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