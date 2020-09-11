Адвокат рассказал о судьбе Пашаева после резонансного "дела Ефремова"

Эльман Пашаев нарушил адвокатскую этику во время судебных процессов по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Эксперт рассказал, чем это может обернуться для правозащитника актера.

Эльман Пашаев, который представлял интересы актера Михаила Ефремова, привлек к делу о смертельном ДТП нескольких лжесвидетелей. Также во время судебных разбирательств за ним были замечены еще некоторые нарушения кодекса адвокатской этики. Глава московской коллегии адвокатов Андрей Князев рассказал "Комсомольской правде" о судьбе Пашаева после резонансного "дела Ефремова".

Он отметил, что решение о наказании может принять только Палата адвокатов. Однако у нее нет возможности вмешаться в дела защиты, поскольку сам клиент не жаловался на правозащитника. Эксперт утверждает, что отказаться от адвоката необходимо в письменном виде, а не в устном.

"Я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии. Но еще, скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование", — предположил собеседник.

Адвокат уточнил, что представители дисциплинарной комиссии могут вынести три решения. Среди них — замечание, предупреждение и лишение статуса. Ключевую роль играет — количество допущенных адвокатом нарушений.

Минюст России предложил лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса. Совет адвокатской палаты рассмотрит дисциплинарное дело защитника Ефремова 18 сентября, пишет телеканал "360".