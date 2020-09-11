Стивен Сигал поборется «За правду» и чистоту Байкала

Известный американский актер, продюсер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал возглавил федеральный экологический проект партии «За правду». На пресс-конференции в ТАСС Сигал отметил свое особое отношение к проблемам загрязнения озера Байкал, которое, по словам кинодеятеля, «поит» не только Россию.

«Байкал является поставщиком 25% пресной воды в мировом масштабе», — подчеркнул актер.

Англоязычный член Политсовета партии Захара Прилепина признался, что с малых лет пытается помогать окружающей среде, в том числе с помощью фильмов, которые, по его мнению, образовывают население. Пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова обратила внимание журналистов, что господин Сигал сам вызвался руководить экологическим проектом, поскольку для него это важная тема наряду с юношеским спортом.

«Его медийность поможет этому проекту», — уверена Кондакова.

И хотя представители партии настаивают на том, что американский актер участвует в экологической активности не только ради предвыборного пиара, дожидаться вопросов журналистов и окончания конференции Стивен Сигал не стал.

Эколог и биолог Анна Рыбалова доложила, что проект, которым будет заведовать кинозвезда, не ограничивается темой Байкала. В фокусе команды — рациональное лесопользование, система управления твердыми бытовыми отходами, умная посадка деревьев и внутренний экологический туризм. Члены партии уже успешно занимаются экомониторингом в Рязани и планируют масштабировать опыт на федеральный уровень. Сама Рыбакова во время пресс-конференции продемонстрировала авоську, с которой ходит по магазинам, и рассказала, что ездит по Москве на велосипеде.

Эксперты считают, что сосредоточенность партии на проблемах загрязнения окружающей среды может сыграть с ними злую шутку.

«То, что они под финиш кампании вытащили экологический проект, о котором они никогда не думали — большая ошибка, потому что это размывает их образ, — убежден политолог Евгений Минченко. — Если они выводят на первый план тему экологии, то они, скорее, бесплатно, за свои деньги поддерживают партию "Зелёная альтернатива" и другие экологически ориентированные проекты».

При этом Минченко прогнозирует, что действия, направленные на защиту природы, могут привлечь до 10% электората. Те не менее, по словам специалиста, «За правду» реальную активность в этом ключе не демонстрирует. А такие личности, как Стивен Сигал, Жерар Депардье, Рой Джонс, едва ли могут привлечь к новоиспеченной партии широкий интерес.

«Отношение к знаменитостям из прошлого тысячелетия, которые перебрались в Россию, достаточно скептическое, — констатирует Минченко. — Я, например, огромный фанат Стивена Сигала, считаю его одним из лучших актеров боевиков, но мне в жизни не придет в голову идея слушать мнение Стивена Сигала по поводу российской внутренней политики».

Тема защиты интересов русских на востоке Украины, о чем не понаслышке знает Захар Прилепин, на фоне событий 2020 года поблекла в информационной повестке. В связи с этим политтехнолог Дмитрий Абзалов рекомендует партии четче сформулировать свою позицию в социально-экономических вопросах.

«Надо набирать пул очень сильных кандидатов, которые будут тащить за него повестку, в которой он [Захар Прилепин — прим.ред] не силен», — советует эксперт в преддверии парламентских выборов.

Партия «За правду» была зарегистрирована в текущем году. На региональных сентябрьских выборах в городские и областные думы от партии выдвинуто 473 кандидата.