Шугалей может рассчитывать на помощь и поддержку жителей Республики Коми

Выход сиквела российского фильма "Шугалей" еще больше сплотил жителей Республики Коми, желающих помочь похищенному социологу, пишет Федеральное агентство новостей.

Социолог из России Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан оказались в неофициальной ливийской тюрьме "Митига" после того, как боевики похитили россиян в Ливии весной 2019 года. Террористы до сих пор их удерживают, не предъявляя обвинений. Отечественный фильм "Шугалей" рассказал об этих событиях, а вышедшее на экраны 6 сентября на канале НТВ продолжение картины дополнило эту историю новыми деталями. Ранее также состоялись предпремьерные показы в Сыктывкаре и Санкт-Петербурге.

Съемочная группа картины "Шугалей-2" присутствовала на предпремьерном показе в Коми, в частности и исполнитель главной роли Кирилл Полухин. Актер отметил, что хочет оказать помощь попавшему в беду социологу и рассказать всем его трагичную историю.

Сиквел фильма вызвал у россиян бурю эмоций, в особенности у жителей Коми, которые смогли первыми увидеть картину. ФАН провел опрос среди населения республики, результаты которого показали сплоченность людей в желании помочь Максиму Шугалею и освободить своего соотечественника из плена. Все в Коми, кто уже успел ознакомиться с кинолентой, выступают в поддержку социолога, независимо от возраста. Кроме того, Шугалей выдвинут первым в списке кандидатов от партии "Родина" в Госсовет Коми.