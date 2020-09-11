Бывший разведчик дал новый повод демократам обвинить Трампа в сговоре с РФ

Министерство внутренней безопасности США замалчивало угрозу «вмешательства России», отстаивая интересы президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление экс-руководителя отдела ведомственной разведки Брайана Мерфи.

????#Whistleblower Brian Murphy says @DHSgov Secretary Chad Wolf told him to stop producing assessments of #Russian election???????? interference b/c it made Trump “look bad.” Ken Cuccinell ordered him to spin the threat of white supremacy to “appear less severe.”https://t.co/wcUaWquM4J — Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) September 9, 2020

В своей жалобе он заявил, что весной 2020 года исполняющий обязанности главы министерства Чед Вулф запретил публикацию доклада о попытках России дискредитировать главного оппонента Трампа на предстоящих президентских выборах, демократа Джозефа Байдена. Обнародование данных, по словам Мерфи, бросало тень на самого Трампа.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Б. Шифф заявил, что на основании жалобы Мерфи намерен разоблачить любые «неправомерные действия, коррупцию и положить конец политизации разведки».

Помимо предполагаемой информационной атаки на Байдена, разведчиков принуждали преуменьшать угрозу распространения идей превосходства белых американцев. Вместо этого Мерфи должен был переключиться на угрозы Ирана и Китая. Соответствующее указание экс-руководитель отдела внутренней безопасности получил из Белого дома от советника президента Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Acting Homeland Security Secretary Chad Wolf told a former aide to stop providing intelligence assessments on Russia's interference in the U.S. and to begin reporting on Chinese and Iranian interference, a whistleblower complaint says https://t.co/lDpcRTXKyx pic.twitter.com/CKW0iIQPCB — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

Как объяснил «Политике Сегодня» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, жалоба со стороны Мерфи стала попыткой повлиять на выборы президента США 2020 года. Нападки на действующего главу Белого дома напомнили Брутеру о книге экс-адвоката президента Майкла Коэна, который обещал в сентябре рассказать о тайном сговоре Трампа с Россией.

«Дональд Трамп со многими очень плохо обходится, в том числе с людьми, такими как Коэн, которые из-за него сели в тюрьму. Эти люди, получив возможность, пусть вербально, но отомстить, с удовольствием ей пользуются. Сейчас желающих утопить Трампа очень много. Это еще один такой случай. Его можно воспринимать даже не в связи с тем, что он говорит. У него есть, как он считает или как считают его политические спонсоры, возможность и основания обвинить в чем-то Трампа, а насколько это серьезно или несерьезно, насколько это соответствует правилам той организации, где он работает, это совершенно другой вопрос. Главное — обвинить, чтобы вторая сторона оправдывалась или не смогла оправдаться», — выразил мнение американист.

Утаив российскую угрозу, разведка подыграла Трампу, который пошел на переизбрание на ноябрьские выборы 2020 года, заверяет Мерфи. Якобы Россия имеет к этому прямое отношение: пытается посеять рознь и поддержать действующего американского лидера. Например, проводит кампанию дезинформации на тему психического состояния Джозефа Байдена. Два остальных государства — Иран и Китай, по мнению аналитиков разведки, также представляют угрозу выборам и противостоят Дональду Трампу, критикуя уже его состояние здоровья.

Очередные нападки на Россию Владимир Брутер призвал не воспринимать серьезно. По его словам, обращение Мерфи имеет к государству косвенное отношение:

«Мы не должны питать никаких иллюзий по поводу того, что в Америке есть люди, которые хорошо относятся к России. В американском политическом руководстве таких людей нет. Попытки найти таких людей в Европе, Америке, ЕС, Германии изначально ошибочны. Это не означает, что с ними не надо общаться, но нужно общаться конкретно, выступать с конкретными предложениями, которые находятся на столе. Не надо думать, что какие-то фразы, идущие из Белого дома по поводу России, могут что-то нам дать. Нам может что-то дать лишь договоренность. А фразы всегда будут одинаковыми».

Очередное послание, затрагивающее Россию, глава Белого дома адресовал своим сторонниками в штате Мичиган. Дональд Трамп заявил, что считает плюсом хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Также президент США парировал критику из-за умения находить язык с лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином. Американист, впрочем, усомнился в искренности Трампа.

«Ничего плохо нет в том, что Трамп хочет наладить отношения с Россией, за исключением того, что он поладить не хочет. Он хочет поладить на основе того, как он это понимает. Самая лучшая Россия для Трампа — которая подчиняется, но такой России нет. И возникает проблема, он на это реагирует очередной партией санкцией. Так он это понимает. Как говорит молодежь, "давай до свидания". Все, что говорит бывший разведчик, это тоже "давай до свидания". Вся история», — считает эксперт.

Примечательно, что на следующий день американская технологическая компания Microsoft сообщила о всплеске активности хакеров, связанных с Россией, Китаем и Ираном. По заявлению фирмы, они пытаются шпионить за людьми и группами, которые имеют отношение к президентским выборам в США 2020 года.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф, который, по словам Мерфи, и оказывал на него давление, сообщил, что разделяет точку зрения Microsoft. В его заявлении говорится: «Я одобряю старания Microsoft по защите демократии от этих атак». Он также отметил, что позиция компании подтверждает ранее озвученную им версию о попытках со стороны Москвы, Тегерана и Пекина оказать влияние на выборы в США.