Бывший разведчик дал новый повод демократам обвинить Трампа в сговоре с РФ

Министерство внутренней безопасности США замалчивало угрозу «вмешательства России», отстаивая интересы президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление экс-руководителя отдела ведомственной разведки Брайана Мерфи.

????#Whistleblower Brian Murphy says @DHSgov Secretary Chad Wolf told him to stop producing assessments of #Russian election???????? interference b/c it made Trump “look bad.” Ken Cuccinell ordered him to spin the threat of white supremacy to “appear less severe.”https://t.co/wcUaWquM4J