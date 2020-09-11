Высокоточное поражение цели сведет на нет главный недостаток «Поля-21»

Новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21М» должен использоваться только при необходимости отразить атаку объектов, уже обнаруженных в воздушном пространстве, при этом помехи, которые устанавливает РЭБ, могут отразится и на работе отечественных систем GPS и ГЛОНАСС.

Об этом, ссылаясь на материалы издания «Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах», сообщает газета «Известия», приводя при этом комментарий военных экспертов на этот счет.

Как отмечается, проблема того, что при постановке помех системами РЭБ могут пострадать отечественные потребители, использующие ГЛОНАСС или GPS, актуальна для всех существующих сейчас комплексов радиоподавления, поэтому средства радиоэлектронной борьбы не создают помехи в постоянном режиме, а применяют излучение лишь в случае обнаружения в воздушном пространстве объектов, атаку которых необходимо отразить.

«Постоянно создавать такие помехи и поддерживать поле невозможно. Комплекс РЭБ или несколько подобных средств включают на определенный период, когда есть понимание неизбежности атаки с воздуха. Это так называемое целевое воздействие» — рассказал в беседе с RT эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

По словам аналитика, этот недостаток полностью компенсируется эффективностью использования новейшего российского комплекса РЭБ «Поле-21» и других отечественных комплексов радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и высокоточных средств поражения, в работе которых часто используются сигналы спутниковых систем. При этом он отметил, что воздушные средства, оснащенные средствами автономной навигации, перехватывают другие системы противовоздушной обороны.

В области систем радиоэлектронной борьбы, как наземных, так и бортовых, напомнил Багдасарян, Россия входит в число мировых лидеров.

«Не стоит забывать, что РЭБ — это лишь один из нескольких способов борьбы с БПЛА и средствами воздушного нападения со своими преимуществами и недостатками, — добавил эксперт. — Просто исторически сложилось так, что Россия обладает весьма внушительным научным заделом и высоким уровнем компетенций в сфере радиоэлектронной борьбы»

Эту тему в беседе с RT развил и другой военный эксперт Алексей Леонков, который напомнил, что российская инженерная школа осознает важность средств радиоэлектронной борьбы на современном театре военных действий, особенно учитывая развитие беспилотников и высокоточных средств поражения, и поэтому не останавливается в совершенствовании отечественных систем.

Новый комплекс «Поле-21М», по словам Леонкова, является высокоэффективным средством постановки радиопомех.

«Российская промышленность развивала комплексы радиоэлектронной борьбы еще с советских времен. И сейчас ушла далеко вперед от западных конкурентов. На мой взгляд, у стран НАТО нет настолько эффективных систем, — подчеркнул военный эксперт. — «Поле-21М» по праву можно назвать одним из уникальных российских вооружений».

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе учений с участием танковых и мотострелковых подразделений военнослужащие Амурской области использовали новейший отечественный комплекс РЭБ «Поле-21М», поставив помехи и подавив сигналы навигации и спутникового ориентирования беспилотных летательных аппаратов условного противника.

При этом в военном ведомстве добавили, что комплекс «Поле-21М» контролирует воздушное пространство в радиусе 50 километров, и, помимо БПЛА, может бороться с авиабомбами и крылатыми ракетами.