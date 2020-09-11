Российские регионы получат дополнительные субсидии для безработных

Кабмин выделит на поддержку потерявшим работу во время пандемии коронавируса россиянам дополнительные 35 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании ведомства.

Ситуация на рынке труда постоянно находится в зоне внимания правительства. В текущем году объем социальной поддержки граждан, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса составил более 130 млрд рублей, из них большая часть уже использована, отметил глава кабинета министров.

Вопрос о предоставлении дополнительных средств входит в повестку дня заседания правительства. Деньги будут потрачены на поддержку безработных граждан в регионах, сообщил Мишустин. Он подчеркнул необходимость проведения выплат материальной помощи в полном объеме и на регулярной основе.

Мишустин ранее сообщил, что выплаты соцработникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, будут продлены. На эти цели планируется выделить 2 млрд рублей.