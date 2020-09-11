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11:11   11 Сентября 2020
Экономика

Российские регионы получат дополнительные субсидии для безработных

Российские регионы получат дополнительные субсидии для безработных

Кабмин выделит на поддержку потерявшим работу во время пандемии коронавируса россиянам дополнительные 35 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании ведомства.

Ситуация на рынке труда постоянно находится в зоне внимания правительства. В текущем году объем социальной поддержки граждан, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса составил более 130 млрд рублей, из них большая часть уже использована, отметил глава кабинета министров.

Вопрос о предоставлении дополнительных средств входит в повестку дня заседания правительства. Деньги будут потрачены на поддержку безработных граждан в регионах, сообщил Мишустин. Он подчеркнул необходимость проведения выплат материальной помощи в полном объеме и на регулярной основе.

Мишустин ранее сообщил, что выплаты соцработникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, будут продлены. На эти цели планируется выделить 2 млрд рублей.

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Автор: Илья Романович
#кабмин #безработица #господдержка #Михаил Мишустин

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