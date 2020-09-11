Талибы нанесли удар по позициям войск Афганистана

Члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" атаковали военнослужащих и полицейских Афганистана в восточной части страны, пишут СМИ.

Нападение боевиков было совершено в районе Хогьяни, расположенном в провинции Нангархар, передает РИА Новости. В результате атаки 16 военнослужащих и стражей правопорядка погибли, еще несколько силовиков получили различные ранения.

Столица Катара ранее приняла группу талибов во главе с одним из лидеров "Талибана" Абдулом Гани Барадаром, которая прибыла в Доху для участия в межафганских переговорах 12 сентября. Радикалы сформировали делегацию из 21 человека, которая вступит в диалог с властями Афганистана.