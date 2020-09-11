Польша испугалась объединения России и Белоруссии

В Польше усмотрели угрозу восточным границам. По мнению профессора Академии военного искусства Петра Грохмальского, Россия намерена объединиться с Белоруссией и образовать «новую форму Российской империи».

«Что касается масштабов нашего исторического опыта, можно сказать, что Белоруссия имеет решающее значение для европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, то у нашей границы появится новая форма Российской империи», — сказал Грохмальский в эфире Polskie Radio 24.

Профессор Академии военного искусства подчеркнул, что Россия стремится «овладеть культурой и цивилизацией» соседней страны, а также создать «в рамках Союзного государства российскую республику». Помимо этого, серьезную угрозу для европейской безопасности представляет Калининград, уверен Грохмальский.

Опасения Польши главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает надуманными. По мнению специалиста, никаких предпосылок для объединения России и Белоруссии сегодня нет.

«Конечно, в Польше боятся укрепления связей между Россией и Белоруссией. При углублении военно-политической и экономической интеграции между двумя государствами Брест вновь станет пограничным городом для некой единой территории, которая рассматривает Польшу как соперника. В Варшаве этого не хотят», — считает эксперт.

Межевич обратил внимание, что Варшава за всю свою историю не воспринимала восточных соседей, как союзников. Подобная риторика стала для Польши нерушимой доктриной, как закон всемирного тяготения:

«Каждый отдельный поляк – это мирный и спокойный человек, у которого, как правило, есть друзья в России и Белоруссии. Но как только к одному поляку прибавляется второй, их темой для обсуждения становятся те или иные антироссийские высказывания и теории».

Последние 30 лет польская экономика развивается «очень неплохо», заметил специалист. За счет эффективной интеграции с Европейским союзом и посредничества Вашингтона, Варшава добилась реализации почти всех своих стратегических целей. И сейчас власти страны намерены надолго «законсервировать» эти достижения.

Союз Белоруссии и России может нарушить планы Польши, объяснил Межевич. Чтобы добиться своего, Варшава разыгрывает партию, прибегая к «сицилианской защите».

«Это "защита нападением". Польша не терпит вокруг себя буферных пространств. Не терпит государств, которые раньше входили в состав той или иной Польши, а сейчас по странным для Варшавы причинам выглядят, как независимые государства. Отсюда и постоянное болезненное внимание к Белоруссии, Украине и даже к Литве, хотя об этом не принято сейчас говорить в Польше», - сказал научный сотрудник Института Европы РАН.

Собеседник «Политики Сегодня» добавил, что для рядовых жителей Польши геополитические игры, в которых принимают участие власти их страны, не имеют никакого значения.

«Но эти самые игры используются властью для получения каких-то дополнительных дивидендов за океаном. В связи с текущими событиями в Белоруссии основной варшавский интерес – это Минск. И в этом плане профессор Петр Грохмальский высказал общую позицию польской интеллигенции», — сообщил Межевич.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались акции протеста.

После начала беспорядков Европейский союз объявил о намерении ввести персональные санкции против 32 белорусских должностных лиц, которые принимали решения по подавлению протестов. В августе 2020 года Польша, Литва и Латвия предложили Белоруссии свою помощь в «урегулировании кризисной ситуации». В случае отказа Варшава пообещала ввести санкции против Минска.

3 сентября 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обвинила Польшу в «неприкрытом вмешательстве» во внутренние дела Белоруссии. По мнению дипломата, Варшава оказывает давление на Минск через подконтрольные неправительственные организации. Слова Захаровой подтвердил и Николай Межевич.