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10:44   11 Сентября 2020
Общество

Медики выявили в России 5504 новых случая коронавируса

Медики выявили в России 5504 новых случая коронавируса

Российские врачи выявили 5504 новых случая коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Пациенты зарегистрированы во всех 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией. Накануне были выявлены 5363 человека с COVID-19.

Более 22% россиян, у которых диагностировали COVID-19, не испытывали клинических проявлений и не жаловались на свое здоровье. За этот же период врачи зарегистрировали 102 скончавшихся и 5734 полностью выздоровевших после коронавируса. В России продолжает действовать масочный режим. Все граждане в общественных местах обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Автор: Илья Романович
#коронавирус #оперштаб #медити

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