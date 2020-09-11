Одесситы эмоционально отреагировали на избавление от танкера Delfi

Эпопея с подъемом танкера Delfi, затонувшего в ноябре 2019 года рядом с Одессой, наконец завершилась, спустя 293 дня, и теперь должна быть внесена в книги украинских национальных рекордов, наряду с самыми большими в мире тризубами из вареников и арбузов.

Об этом в пятницу, 11 сентября, пишет издание «Украина.ру», отмечая, что, строго говоря, злополучный Delfi, который почти год красовался рядом с одесским пляжем, загрязняя воду мазутом, даже не является танкером – это просто нефтеналивная баржа, по размеру даже меньше прогулочного теплохода. В советские времена затонувшее на мелководье судно подняли бы за два дня, но современная Украина потратила на это почти 10 месяцев, устроив из операции целое шоу.

Буксировку судна курировало все руководство страны – президент, премьер-министр и генпрокурор, а самим процессом руководил лично министр инфраструктуры. Именно он в конце концов и объявил народу о перемоге.

«Delfi покинул пляж «Дельфин. Скучать не будем», — похвастался Владислав Криклий на личной страничке в социальной сети Facebook.

Однако одесситы не рассыпались в благодарностях под его постом, а напротив, ответили ироничными требованиями вернуть все, как было.

Например, украинский писатель Всеволод Непогодин, сетует, что подъем танкера стал для Одессы настоящей трагедией, так как теперь муниципальным депутатам и кандидатам в мэры будет не на чем пиариться, телеканалам не о чем снимать сюжеты, а горожанам станет нечего обсуждать в кофейнях на Дерибасовской.

«За год танкер стал таким же символом Одессы как Оперный театр, Потемкинская лестница и памятник Дюку. У нас сегодня навсегда забрали легенду! «Delfi», родненький, вернись на Шаланду — мы одесситы уже скучаем по тебе!», — взывает Непогодин.

С ним согласен и местный блогер Андрей Рюриков:

«Ты больше не видишь танкера «Delfi» на одесском пляже? А он есть! В сердцах одесситов и гостей города!», — написал он.

Известный одесский фотооператор Максим Войтенко, который привык к аварийной барже, так как на протяжении нескольких месяцев снимал, как ее безуспешно пытаются оттащить хотя бы от пляжа, считает судно местной достопримечательностью.

«Пойми, на небесах только и говорят, что о «Delfi». Как он бесконечно прекрасен. О закате у «Delfi»… О том, как солнце, погружаясь в волны у танкера, стало алым как кровь. «Delfi» впитал энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине машинного отделения. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был у «Delfi», — сокрушается Войтенко.

Напомним, первые попытки властей поднять затонувший в ноябре танкер начались лишь спустя восемь месяцев – в июле, когда во всю шел курортный сезон. Эта несложная техническая операция оказалась не под силу деградировавшим портовым службам Одессы, так как все необходимая для нее техника давно уже списана на металлолом. К тому же, как оказалось в порту нет компетентных специалистов – кто-то уже вышел на пенсию, а кто-то перешел на другую работу или вовсе уехал на заработки в другую страну. Именно поэтому, все попытки убрать баржу от пляжа не просто раз за разом оборачивались конфузом, но также приводили к разливу топлива, а неправильно установленные плавучие заграждения для сбора мазута, ничем не помогали.

Даже прибытие к месту проведения аварийно-спасательной операции президента страны Владимира Зеленского не помогло делу. В результате одесситы так привыкли к севшей на мель барже, что начали предлагать оставить ее там навсегда, превратив в искусственный остров, или плавучее казино, чтобы привлекать туристов.

Власти, однако, стояли на своем, увидев в судне некий политический вызов, они требовали убрать его любой ценой.

«Печально знаменитое судно уже успело превратиться в знаковый символ современной украинской действительности. Его эпопея засвидетельствовала управленческую некомпетентность украинской власти, помноженную на отсутствие профессиональных кадров и технических средств», — пишет «Украина.ру».

В заключение автор материала, отмечает, что сложившаяся ситуация не обещает ничего хорошего, раз «слуги народа» не в состоянии решать даже такие незначительные задачи, как они смогут спасти целое государство, которое стремительно идет ко дну?