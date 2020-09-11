Российская модель утонула рядом с полигоном НАТО в Италии

Манекенщица из Уфы утонула во время фотосессии на Сардинии неподалеку от базы НАТО.

Несчастный случай, из-за которого в Италии утонула российская модель Галина Федорова, мог произойти неподалеку от полигона НАТО, сообщает Sun со ссылкой на источники в правоохранительных органах Италии. По данным источника, запись случившейся трагедии, которая была сделана с беспилотника, вызывает интерес, потому что несчастный случай произошел рядом с одной из ключевых в Средиземном море военных баз Североатлантического альянса.

Добавим, российская 33-летняя модель умерла на острове Сардиния во время прогулки на лодке со своим другом-фотографом. Береговая охрана смогла спасти мужчину, а девушка утонула, об этом сообщает телеканал "360".