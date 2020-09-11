СЗФО приступил к проведению досрочного голосования

Северо-Западный федеральный округ приступил к проведению досрочного голосования. Избирателям предстоит выбрать глав Ленинградской и Архангельской областей, а также руководителя Республики Коми.

На территории Российской Федерации стартовало досрочное голосование на выборах депутатов и губернаторов регионов страны. Избирательный процесс будет проходить на протяжении трех дней до 13 сентября включительно.

В СЗФО последними начали работать участки для голосования в Калининградской области. Жителям региона предстоит выбрать 135 парламентариев в восьми городских округах. Об этом проинформировали региональные избиркомы.

Ранее телеканал "360" сообщал, что досрочное голосование стартовало в Подмосковье.