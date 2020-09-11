Индия и Китай договорились о поддержании мира на границе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьям Джайшанкар и его китайский коллега Ван И договорились нормализовать ситуацию на границе между двумя странами в Ладакхе. Об этом сообщается в пятницу, 11 сентября.

На встрече, которая накануне прошла в Москве, стороны пришли к выводу, что Китай и Индия должны следовать ряду важных договоренностей. Кроме этого, министры сошлись во мнении, что нельзя допустить обострения конфликта из-за разногласий, передает агентство "Интерфакс".

По их мнению, ситуация на линии фактического контроля в Ладкхе не выгодна обеим сторонам. Пограничные ведомства китайской и индийской стороны должны продолжать диалог, чтобы как можно скорее осуществить взаимный отвод войск, а затем придерживаться безопасной дистанции, смягчая ситуацию.