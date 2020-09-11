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9:39   11 Сентября 2020
Общество

МВД разыскивает возможную отравительницу Навального

МВД разыскивает возможную отравительницу Навального

Полиция устанавливает местонахождение Марии Певчих, которая сопровождала блогера Алексея Навального. Она скрылась от следствия за границей, не дав показаний полиции.

Блогера Алексея Навального в поездке по Сибири сопровождало шесть человек. Одна из его спутниц Мария Певчих не стала давать комментарии полиции по поводу случившегося и уехала за границу. Сейчас устанавливается ее местонахождение, рассказали в Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Певчих на постоянной основе проживает в Великобритании. Она подозревается журналистами в том, что могла совершить отравление блогера. По данным следствия, 22 августа спутница Навального вылетела из России в Германию и отказалась дать объяснения по поводу случившегося с ним. Также, по данным полиции, все остальные пять человек, которые находились с ним, были опрошены. Правоохранителями была восстановлена хронология пребывания блогера и сопровождавших его людей в Томске и Томской области.

Блогер Алексей Навальный мог быть отравлен из-за конфликта со своим соратником Владимиром Ашурковым, а также зарубежными партнерами. Самый вероятный отравитель — продавщица книг из Лондона, подруга бизнесмена Евгения Чичваркина и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского, никому до этого неизвестная девушка Мария Певчих.

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Автор: Илья Романович
#навальный #отравление #Певчих

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