МВД разыскивает возможную отравительницу Навального

Полиция устанавливает местонахождение Марии Певчих, которая сопровождала блогера Алексея Навального. Она скрылась от следствия за границей, не дав показаний полиции.

Блогера Алексея Навального в поездке по Сибири сопровождало шесть человек. Одна из его спутниц Мария Певчих не стала давать комментарии полиции по поводу случившегося и уехала за границу. Сейчас устанавливается ее местонахождение, рассказали в Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Певчих на постоянной основе проживает в Великобритании. Она подозревается журналистами в том, что могла совершить отравление блогера. По данным следствия, 22 августа спутница Навального вылетела из России в Германию и отказалась дать объяснения по поводу случившегося с ним. Также, по данным полиции, все остальные пять человек, которые находились с ним, были опрошены. Правоохранителями была восстановлена хронология пребывания блогера и сопровождавших его людей в Томске и Томской области.

Блогер Алексей Навальный мог быть отравлен из-за конфликта со своим соратником Владимиром Ашурковым, а также зарубежными партнерами. Самый вероятный отравитель — продавщица книг из Лондона, подруга бизнесмена Евгения Чичваркина и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского, никому до этого неизвестная девушка Мария Певчих.