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9:35   11 Сентября 2020
Общество

Врач объяснил, при каких болезнях нельзя вакцинироваться от коронавируса

Врач объяснил, при каких болезнях нельзя вакцинироваться от коронавируса

Россияне в скором времени получат возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация имеет противопоказания, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Прививаться нельзя в первую очередь людям, которые проходят терапию иммунодепрессивными препаратами, объяснил специалист в комментарии изданию "Вечерняя Москва". Чаще всего такой курс назначают пациентам с онкологическими заболеваниями.

Перед вакцинацией человек обязан проконсультироваться с лечащим врачом. При этом каждый должен быть осведомлен: прививку нельзя делать при красной волчанке, воспалительных, аутоиммунных болезнях, системных заболеваниях крови, передает телеканал "360" слова Жемчугова.

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Автор: Кристина Мокроусова
#врач #прививка #коронавирус #противопоказания

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