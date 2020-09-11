Врач объяснил, при каких болезнях нельзя вакцинироваться от коронавируса

Россияне в скором времени получат возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация имеет противопоказания, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Прививаться нельзя в первую очередь людям, которые проходят терапию иммунодепрессивными препаратами, объяснил специалист в комментарии изданию "Вечерняя Москва". Чаще всего такой курс назначают пациентам с онкологическими заболеваниями.

Перед вакцинацией человек обязан проконсультироваться с лечащим врачом. При этом каждый должен быть осведомлен: прививку нельзя делать при красной волчанке, воспалительных, аутоиммунных болезнях, системных заболеваниях крови, передает телеканал "360" слова Жемчугова.