9:10 11 Сентября 2020Политика
Трамп гордится хорошими отношениями с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп гордится своими хорошими отношениями с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский политик рассказал своим сторонникам в Мичигане.
По словам Трампа, поддерживать нормальные отношения с другими государствами совсем неплохо. Сейчас это пытаются донести до журналистов и тех деятелей, которые на протяжении долгого времени руководили американским правительством.
Президент США также раскритиковал тех, кто подвергает критике его отношения с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, у Москвы и Вашингтона взаимная симпатия. Это не так уж плохо, цитирует политика ТАСС.
Дональд Трамп ранее сообщил, что у США есть передовое секретное вооружение, передает телеканал "360".