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9:10   11 Сентября 2020
Политика

Трамп гордится хорошими отношениями с Путиным

Трамп гордится хорошими отношениями с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп гордится своими хорошими отношениями с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский политик рассказал своим сторонникам в Мичигане.

По словам Трампа, поддерживать нормальные отношения с другими государствами совсем неплохо. Сейчас это пытаются донести до журналистов и тех деятелей, которые на протяжении долгого времени руководили американским правительством.

Президент США также раскритиковал тех, кто подвергает критике его отношения с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, у Москвы и Вашингтона взаимная симпатия. Это не так уж плохо, цитирует политика ТАСС.

Дональд Трамп ранее сообщил, что у США есть передовое секретное вооружение, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #путин #трамп

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