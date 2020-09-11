Рабинович указал на преимущество "отмороженного Порошенко" перед Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе то, чего не делал его предшественник Петр Порошенко, заявил депутат Рады Вадим Рабинович. Он обвинил действующего украинского лидера в лишении права голоса полмиллиона украинцев.
ЦИК Украины ранее отменил проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей. Рабинович отметил, что жители востока страны обладали правом голоса как на президентских, так и на парламентских выборах. Теперь его у них отбирают, передает РИА Новости.
"Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление", – подчеркнул сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Рабинович ранее анонсировал репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами. Он опасается, что это произойдет из-за растущей популярности его партии.