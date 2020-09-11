Африканская чума свиней нанесла удар по экономике Германии

Первые случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в Германии. Экспорт свинины из страны за пределы Евросоюза уже запретили. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Среди всех европейских стран, Германия является главным производителем свинины, а также основным поставщиком мясных изделий в КНР. Появление АЧС на территории Германии является крайне серьезным ударом по экономике страны, передает Lenta.ru.

АЧС не является для европейских стран чем-то новым. Восточная часть Европы несколько лет подряд пытается справиться с этой болезнью. Она безопасна для человека, однако для животных представляет смертельную угрозу.

В настоящее время экономика Германии испытывает серьезный уровень спада, которого не было со времен Второй мировой войны. Показатели второго квартала ВВП страны показали его снижение на 10,1% по сравнению с первым кварталом. В Еврокомиссии считают, что в этом году сокращение уровня немецкой экономики достигнет отметки в 6,3%.