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8:23   11 Сентября 2020
Общество

Минтруд РФ: в октябре начнется снижение уровня безработицы среди россиян

Минтруд РФ: в октябре начнется снижение уровня безработицы среди россиян

Численность безработных россиян в октябре уменьшится, о чем свидетельствует положительная динамика по постановке на учет нетрудоустроенных граждан. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства РФ, разработанном Минтрудом России.

Согласно данным из опубликованного документа, количество нетрудоустроенных россиян в стране с момента начала пандемии и до 1 сентября увечилось в 5,3 раза, передает ТАСС.

"[…] численность официально зарегистрированных безработных в августе составит порядка 3,5 млн человек, постепенное снижение численности безработных начнется с октября 2020 года", — сообщается в опубликованном проекте Минтруда.

При этом пик по уровню безработицы можно будет наблюдать в сентябре этого года. Предполагается, что их количество составит более 3,6 миллионов человек.

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Автор: Борис Нестеров
#минтруд #безработица #занятость

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