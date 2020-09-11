Боевые учения танков Т-34 провели под Москвой

Легендарные танки Т-34 участвовали в учениях под Москвой. Военные гвардейской танковой армии Западного военного округа провели стрельбы в преддверии Дня танкиста.

Экипажи боевых машин отработали загрузку боеприпасов, заряжание, поиск целей, прицеливание и вели огонь на различных дистанциях. Также танкисты продемонстрировали умения по преодолению различных препятствий и маневрированию, передает ТАСС.

В гвардейской танковой армии Западного военного округа офицерам и солдатам также предоставили уникальную возможность изучить устройство, принцип работы и особенности вождения легендарного "Танка Победы" – Т-34.

Российские моряки Черноморского флота накануне отработали приемы постановки минных заграждений, а также их преодоления. Военные маневры в акватории Черного моря состоялись неподалеку от берегов Краснодарского края.