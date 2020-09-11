Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:29   11 Сентября 2020
Политика

Призывы остановить "Северный поток – 2" в бундестаге назвали ошибочными

Призывы остановить "Северный поток – 2" в бундестаге назвали ошибочными

Проект "Северный поток – 2" должен быть реализован. Призывы остановить его являются ошибочными, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Сомнения в необходимости реализации проекта, по словам Эрнста, сравнимы с ударом по самим себе. Интересам Германии и Европы это точно не отвечает, заявил депутат в интервью RT.

"Северный поток – 2" – это [...] проект, в котором участвуют в том числе очень много европейских компаний и который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы", – подчеркнул парламентарий.

Клаус Эрнст тем самым ответил на вопрос о призывах воспрепятствовать реализации "Северного потока – 2" из-за инцидента с Алексеем Навальным. Дискуссии на тему газопровода в Европе возобновились после заявления Берлина о "возможном отравлении" блогера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#германия #навальный #бундестаг #северный поток - 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...