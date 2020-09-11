Проезд на общественном транспорте в РФ может стать бесплатным к 2035 году

Общественный транспорт в РФ может стать бесплатным через 15 лет при условии платного проезда по большинству дорог на личных машинах. Об этом сообщили источники со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии России.

Бесплатный проезд в общественном транспорте предложил ввести Минтранс РФ в том случае, если будет внедрен механизм "пользователь платит", который коснется всех категорий автомобилистов. Плату предложили брать за проезд по дорогам, имеющим региональное значение. Такое нововведение может быть реализовано к 2025 году.

Предполагается, что через 15 лет плату будут снимать со "всех категорий пользователей дорог", передает РБК. В ведомстве предлагают побуждать россиян передвигаться внутри населенных пунктов на самокатах или велосипедах.