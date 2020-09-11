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6:40   11 Сентября 2020
Политика

Обозреватель Алекс Холлингс рассказал о секретной космической пушке Кремля

Обозреватель Алекс Холлингс рассказал о секретной космической пушке Кремля

Секретная пушка, разработанная в Советском Союзе во времена космической гонки, была создана для стрельбы с орбиты. Об этом сообщается в материале американского издания We Are The Mighty, автором которого стал журналист Алекс Холлингс.

Программа Соединенных Штатов MOL представляла угрозу для спутников СССР. В ответ на это Советский Союз оборудовал космические станции, оснащенные секретным орудием, передает "ПолитРоссия".

Советские инженеры создали пушку для использования 14,5-миллиметровых снарядов, которые могли поражать объекты на расстоянии до двух миль, при этом с большой скорострельностью. Она успешно пробила металлический газовый баллон, который находился в миле от нее, во время наземных испытаний. В 1975 году проходили орбитальные тестовые стрельбы, однако их результаты по сей день остаются засекреченными.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #ссср #пушка

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