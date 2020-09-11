Трамп заявил, что США владеют "самыми мощными" вооруженными силами

Соединенные Штаты владеют "уникальным" военным вооружением, системами и ракетами, которых еще "не видали" передовые державы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в Мичигане.

Американское вооружение не имеет аналогов среди других стран, включая Россию и Китай, передает РИА Новости. По словам Трампа, Вооруженные силы США на данный момент сильнее, чем когда-либо.

"Мы потратили 2,5 трлн долларов на наши ВС за последние 3,5 года. Теперь у нас есть новые ракеты", — похвастал лидер США.

При этом президент считает "больными" тех людей, которые утверждают, что высказывания подобного рода могут как-то разгласить секреты Соединенных Штатов. По словам Трампа, таким образом он заявляет, что американские вооруженные силы являются "самыми мощными" во всем мире.