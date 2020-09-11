Трамп сообщил о скором появлении вакцины от COVID-19 в США

Американские ученые объявят о готовности вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

До конца 2020 года у США появится "эффективная и безопасная" вакцина. Только после этого коронавирусная инфекция будет повержена, передает слова Трампа ТАСС.

"Я думаю, вакцина появится очень скоро", — сказал президент США.

Ранее Трамп отмечал, что американские ученые приготовят препарат от COVID-19 в октябре. По данным университета Джона Хопкинса, в США на текущий момент подтверждено более 6 млн случаев коронавируса, 2,4 млн пациентов выздоровели, 191 тыс. людей скончались.

Первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа зарегистрировали в РФ. Препарат под названием "Спутник V" успешно прошел все клинические и лабораторные исследования.