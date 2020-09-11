Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:49   11 Сентября 2020
Общество

Двойные ценники на товарах могут появиться во всех магазинах РФ

Двойные ценники на товарах могут появиться во всех магазинах РФ

Новые ценники с дополнительной информацией могут появиться во всех российских магазинах. С соответствующей инициативой выступил Союз потребителей РФ.

Ценники сейчас содержат сведения о стоимости единицы товара или единицы веса (или объема). В организации предложили совместить эти сведения на одной этикетке. Информацией об этом поделились "Известия".

Нововведение, как отметил президент Союза потребителей Петр Шелищ, не позволит производителям обманывать покупателей. Они не смогут, к примеру, наливать в литровую бутылку 950 мл молока, сохраняя цену прежней.

Инициативу организации оценили в Минпромторге. Замглавы ведомства Виктор Евтухов считает, что это приведет к перегруженности ценников излишними сведениями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#ценник #двойной ценник #союз потребителей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...