Двойные ценники на товарах могут появиться во всех магазинах РФ

Новые ценники с дополнительной информацией могут появиться во всех российских магазинах. С соответствующей инициативой выступил Союз потребителей РФ.

Ценники сейчас содержат сведения о стоимости единицы товара или единицы веса (или объема). В организации предложили совместить эти сведения на одной этикетке. Информацией об этом поделились "Известия".

Нововведение, как отметил президент Союза потребителей Петр Шелищ, не позволит производителям обманывать покупателей. Они не смогут, к примеру, наливать в литровую бутылку 950 мл молока, сохраняя цену прежней.

Инициативу организации оценили в Минпромторге. Замглавы ведомства Виктор Евтухов считает, что это приведет к перегруженности ценников излишними сведениями.