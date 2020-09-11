Депутат Рады: заболевшая COVID-19 Тимошенко не готова "вернуться в строй"

Заболевшая COVID-19 Юлия Тимошенко чувствует себя лучше, но пока не готова "вернуться в строй". О состоянии здоровья лидера партии "Батькивщина" рассказал ее заместитель Сергей Власенко.

Сведения о болезни Тимошенко появились в конце августа. Ее пресс-секретарь сообщила, что у политика обнаружили коронавирус и она находится в тяжелом состоянии. Лидер "Батькивщины" позже написала в социальной сети Facebook, что ей стало лучше.

"Ей уже лучше, но еще требуется время", — подчеркнул Власенко в эфире телеканала "Украина 24".

Курс интенсивной терапии Тимошенко назначили 25 августа. Через неделю она рассказала, что смогла пережить кризис.