Российские ученые разработали новый способ лечения COVID-19

Отечественные исследователи получили разрешение на внедрение аппарата для кислородно-гелиевой терапии, которую будут использовать для лечения пациентов с COVID-19. О специфике работы прибора рассказал академик РАН Валерий Черешнев.

Аппарат позволит обезопасить органы дыхания человека от ожогов и снизить нагрузку на его организм при искусственной вентиляции легких, передает "Уральский рабочий". Разработчики прибора разделили системы ввода и вывода воздуха, чтобы исключить самозаражение больного при выдохе, отметил Черешнев.

"В настоящее время на одном из предприятий ВПК начато производство таких аппаратов, первые 30-40 приборов в ноябре-декабре поступят на испытания в клиники, в том числе — в Свердловскую область", — заявил академик.

Испытания проводили на пациентах одного из стационаров, в исследовании приняли участие 50 человек, все они выжили. Черешнев также отметил, что вакцинация и от сезонного гриппа, и от COVID-19 будет полезна.