Небензя предположил, что "отравление" Навального может быть постановкой

Сложившаяся ситуация относительно "отравления" блогера Алексея Навального напоминает "грязную игру", организованную теми, кто мог бы получить от нее выгоду. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Свое заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) по вопросу ликвидации сирийского химического оружия. При этом обсуждение ситуации с Навальным не было повесткой заседания. Его подняли США и страны Европы, передает ТАСС.

"Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре", — подчеркнул Небензя.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо по пути из Томска в Москву. Врачи диагностировали ему нарушение обмена веществ. Через два дня, по согласованию с российскими медиками, Навальный был госпитализирован в берлинскую клинику "Шарите".

Недавно немецкое правительство сообщило, что блогер якобы был "отравлен" веществом из группы боевых веществ "Новичок". При этом в МИД РФ отметили, что Россия так и не получила ответа из Германии на официальный запрос по данной ситуации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявлял, что РФ заинтересована в прояснении ситуации с Навальным и ждет информацию от Германии.