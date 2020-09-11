Эксперт Пшеничникова предупредила о схеме обмана с "денежной компенсацией"

Злоумышленники начали использовать новую мошенническую схему. Они выманивают деньги в обмен на "денежную компенсацию", сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

Сайты, на которых можно получить такую компенсацию, обычно заполнены красивыми снимками людей, которые якобы быстро получили деньги. Обман заключается в том, что посетителю предлагается ввести свои данные в специальную форму, после чего он увидит сведения о доступных ему выплатах. Но для того, чтобы получить деньги, нужно отправить какую-либо символическую сумму для подтверждения запроса.

Многие доверчивые пользователи заходят на несколько таких порталов. Они переводят крупные суммы денежных средств, передает слова Пшеничниковой "Прайм".

"Главная цель мошенников — привлечь ваше внимание", — сказала эксперт.

Есть также граждане, готовые сообщить преступнику все платежные данные, в том числе номер банковской карты и три цифры на обратной стороне карты, подчеркнула Пшеничникова. Она порекомендовала проверять наличие денежных компенсаций на проверенных сервисах, например, на портале "Госуслуги".