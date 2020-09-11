ПВО Сирии отражают атаку Израиля в небе над Алеппо

Израиль начал очередную атаку на Сирию. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают вражеские удары в небе над провинцией Алеппо.

Удары наносятся на севере сирийской республики. О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается, передает местный телеканал Ikhbariya.

ПВО страны отражают атаку "вражеских объектов". Телеканал не уточняет, подразумеваются ли под объектами ракеты или беспилотники. Сирийские ПВО смогли сбить несколько снарядов до достижения ими целей, сообщает РИА Новости.