Вучич с Путиным провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора затронули пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook. Об этом рассказал сербский лидер в эфире национального телевидения.

Главы двух государств провели "отличный телефонный разговор", заявил Вучич. Президент отметил, что публикация Захаровой, посвященная его визиту в Белый дом на встречу с лидером США Дональдом Трампом, для него ничего не значит, передает РИА Новости.

"Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", — сообщил Вучич.

Мария Захарова разместила в своей социальной сети коллаж, соединив две фотографии. Первая иллюстрирует визит сербской делегации в Вашингтон, где Вучич сидит на расстоянии нескольких метров от стола Трампа. На втором снимке изображена сцена с "ногой на ногу" из фильма "Основной инстинкт". Представитель МИД РФ попыталась защитить публикацию и заявила, что "единственное, что в ней содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".