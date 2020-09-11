Врачи оценили опасность гриппа при коронавирусной инфекции

Сезонная эпидемия гриппа осенью будет проходить в условиях пандемии коронавируса. Российские специалисты оценили опасность двух заболеваний и их влияние друг на друга.

Российский вирусолог Сергей Нетесов допускает возможность одновременного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией. Сейчас ученые не знают о влиянии двух вирусов друг на друга.

Однако его коллега Анатолий Альтштейн сомневается в том, что человек одновременно может подхватить грипп и коронавирус. Он отметил, что такая вероятность существует, но она очень мала, передает телеканал "360".

Улучшить ситуацию может вакцинация от гриппа. Специалисты рекомендуют привиться от гриппа до наступления эпидемического сезона.