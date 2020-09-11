Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:20   11 Сентября 2020
Экономика

Российские пенсионеры получат недоплаченные им деньги

Российские пенсионеры получат недоплаченные им деньги

Депутаты Госдумы хотят обязать ПФР вернуть российским пенсионерам не только недоплаченные деньги, но и проценты с недоплаты. Порядок перерасчета пенсий, согласно новому законопроекту, разработают специалисты Минтруда РФ.

Соавтором документа является депутат Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас при выявлении ошибок в начислении пенсий их исправляют автоматически или после заявления гражданина. Новый законопроект допускает эти варианты. Подавать заявление при этом можно будет как в отделении ПФР, так и в МФЦ. Информацией об этом поделился телеканал "360".

При перерасчете недополученной пенсии должны быть возмещены проценты с недоплаты. Их размер, по словам Миронова, установит законопроект.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#пенсии #пенсионеры #пфр #недоплаченные пенсии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...