Российские пенсионеры получат недоплаченные им деньги

Депутаты Госдумы хотят обязать ПФР вернуть российским пенсионерам не только недоплаченные деньги, но и проценты с недоплаты. Порядок перерасчета пенсий, согласно новому законопроекту, разработают специалисты Минтруда РФ.

Соавтором документа является депутат Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас при выявлении ошибок в начислении пенсий их исправляют автоматически или после заявления гражданина. Новый законопроект допускает эти варианты. Подавать заявление при этом можно будет как в отделении ПФР, так и в МФЦ. Информацией об этом поделился телеканал "360".

При перерасчете недополученной пенсии должны быть возмещены проценты с недоплаты. Их размер, по словам Миронова, установит законопроект.