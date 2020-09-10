Пушков: Литва в случае с Тихановской действует "непоследовательно"

Власти Литвы поступили непоследовательно, заявив о признании Светланы Тихановской "избранным президентом Белоруссии". Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Вильнюс не признал победу Александра Лукашенко на президентских выборах и ввел против него личные санкции. Литовские власти после этого должны были, по мнению сенатора, разорвать дипломатические отношения с Минском. Информацией об этом политик поделился на своей странице в социальной сети Twitter.

"Если литовские власти считают Тихановскую "избранным лидером Белоруссии" и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?" – задал вопрос Пушков.

Литовский посол все еще находится в Белоруссии. Сенатор считает, что политика Вильнюса в связи с этим демонстрирует двойные стандарты "при претензиях на высокие принципы".