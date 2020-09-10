Власти Ливана считают поджог одной из причин пожара в порту Бейрута

Пожар в порту Бейрута мог возникнуть в результате саботажа, а также из-за халатности или технической неисправности. Такие версии выдвинул ливанский президент Мишель Аун.

Речь идет о пожаре, который произошел 10 сентября на складе с продовольственными пайками. Он находится на территории морского порта Бейрута. Тушение огня проходило при участии вертолетов, никто не пострадал.

"Сегодняшний пожар может быть преднамеренным актом саботажа или результатом технической ошибки, незнания или халатности", — заявил ливанский лидер.

Он добавил, что причастные к пожару понесут строгое наказание, передает телеканал "360". Заниматься расследованием инцидента будет военная полиция и армейская разведка страны.