- The New Yorker: Американский эксперимент близится к завершению

Соединенные Штаты Америки состоят из нескольких совершенно разных Америк, каждая из которых обладает собственной историей и собственным набором ценностей. Несовместимость этих разных Америк внутри одной страны в прошлом уже привела к Гражданской войне, и в будущем она может стать причиной не менее взрывоопасной ситуации.

Об этом в своей статье для газеты The New Yorker рассуждает международный аналитик, писательница и журналистка Робин Райт.

По словам писательницы, в последнее время создается ощущение, что США рушатся, и причина этого кроется не только в коронавирусе, безработице, голоде, токсичной избирательной кампании и национальном кризисе на почве расовых разногласий. Трещин в основании американской нации слишком много и они слишком глубоки, чтобы надеяться устранить их хоть когда-нибудь.

После предстоящих президентских выборов в США ситуация может не просто ухудшиться, но и продолжить ухудшаться на протяжении последующих четырех лет вне зависимости от того, кто победит. Разногласия в политической и культурной сферах все чаще порождают сомнения в стабильности Америки, которая раньше сама себя считала исключительным государством, символом надежды и образцом для всего мира. Дело дошло до того, что историки, политологи и ученые уже называют иллюзией попытку объединить разные штаты, этнические группы, несовместимые культуры и религии.

Нынешний кризис отражает всю историю США и демонстрирует, как мало изменилось за прошедшее время, рассуждает писательница.

Когда-то на американских землях поселились представители разных культур – в Новой Англии обосновались пуритане, в Нью-Йорке – голландцы, в районе Аппалачей преобладали ирландцы и шотландцы, а в южных штатах – английские рабовладельцы из Вест-Индии и с Барбадоса.

Райт приводит слова американского писателя Колина Вударда о том, что представители этих культур часто друг с другом ссорились.

«Они ни в коем случае не считали себя представителями формирующейся многообразной американской нации», — пишет Вудард.

То есть, США, по его словам, представляют собой «историческую случайность», которая образовалась во многом под давлением внешней угрозы со стороны Великобритании.

Через 250 лет страна, увеличившая свою территорию за это время в шесть раз, называет себя «плавильным котлом», родиной американской культуры и политической системы, обещающей всем «жизнь, свободу и стремление к счастью». Но слишком часто эти обещания остаются невыполненными, особенно по отношению к чернокожим, латиноамериканцам, азиатам, евреям и многим другим иммигрантам, отмечает Райт.

«Прошла не одна сотня лет, но культурный разрыв и трещины все еще остаются глубокими. 330 миллионов человек, возможно, называют себя американцами, однако их ответы на вопрос, что это значит — и какие права и обязанности это за собой влечет, — очень сильно различаются», — считает она.

Тот факт, что в разные времена своей истории Америка выжила и не распалась на части, это результат не столько политической воли и ура-патриотизма, сколько счастливого стечения обстоятельств. К тому же на каждом этапе истории ради этого выживания давались «предосудительные с моральной точки зрения обещания, которые не решали проблемы, а просто переносили их на будущее», напоминает писательница.

На протяжении сотен лет отдельные штаты и территории Америки не только выражали желание выйти из состава искусственно сколоченного государства, но и боролись за это. То тут, то там объявлялись независимые государства и республики, а в 1860-м году сразу одиннадцать штатов образовали Конфедерацию.

В ХХ веке распад нации грозил Штатам дважды – в 1930-м и в 1960-м годах. И сейчас это, похоже, происходит снова, приводит Райт слова историка из Йельского университета Дэвида Блайта.

В настоящее время в США образовалось множество сепаратистских движений, которые называют себя по аналогии с Брекситом – выходом Великобритании из Евросоюза: сторонники выхода Техаса из состава США образовали «Тексит», сторонники отделения Калифорнии – «Калексит», а сторонники независимого Вермонта – «Верексит». При этом в 2017 году независимый опрос показал, что за выход Вермонта из состава США и превращение в независимую республику, «какой он и был с 1777 по 1791 год», выступает 20% жителей штата.

В Техасском националистическом движении состоит несколько сотен тысяч человек и все они требуют проведения референдума по вопросу отделение от США.

«Кроме того, сейчас звучат и более причудливые предложения — к примеру, предложение создать Каскадию, прогрессивную био-республику, которая должна включать в себя северную часть Калифорнии, территории Орегона, Вашингтона и канадских провинций Британская Колумбия и Альберта. Этот тренд поддерживают члены обеих партий, и он носит трансрегиональный характер», — пишет Райт.

Также, по ее словам, сепаратистские настроения появляются даже на Аляске и Гавайях – двух штатах, которые самыми последними вошли в состав США.

До сих пор Америке удавалось сохранять свое единство, благодаря необходимости вести внутреннюю торговлю, а также благодаря внешними угрозам. В ХVIII и XIX веках этой объединяющей угрозой была Британия, в ХХ веке – немцы и японцы, а в ХХI веке после терактов 11 сентября – «Аль-Каида»* (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Но сейчас среди американцев не осталось единства, отмечает историк Блайт.

При этом другой американский писатель Ричард Крейтнер пишет, что время Америки кончается, так как ее политика себя окончательно дискредитировала.

«В ХХI веке мы наблюдаем очевидное возрождение идеи о выходе из состава Соединенных Штатов — целый калейдоскоп сепаратистских движений, в основе которых лежат конфликты и разногласия прошлого и которые проявляют себя новыми и потенциально дестабилизирующими способами», — отмечает Крейтнер.

По его словам, новый сепаратизм часто считают несерьезным пережитком Конфедерации и сбрасывают его со счетов, однако он обнаруживает в жизни США наличие тех же разногласий, которые в свое время привели к началу Гражданской войны.

В заключение своих рассуждений Робин Райт приводит мнение Ричарда Крейтнера о том, что скорее всего в ближайшем будущем идея о необходимости прервать «американский эксперимент» будет только расти во всех слоях общества, а когда страна распадется, это произойдет не по четкой линии разлома, а «везде и сразу».

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