Около 600 компании в Петербурге подключат к новому технохабу до 2030 года

Повышение научного потенциала в Санкт-Петербурге является приоритетной задачей властей, для реализации которой необходимо привлекать заинтересованные компании. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Заседание было посвящено реализации нового энергетического технохаба, который, по словам Беглова, имеет огромное значение для Санкт-Петербурга. Губернатор отметил, что Северная столица зарабатывает "головой", так как в городе отсутствуют нефть и золото, передают "Невские новости".

В настоящее время на цифровой базе Петербурга зарегистрировано более 20 компаний. Для ее расширения важно выстроить новый вектор отношений с "Газпром нефтью", уточнил градоначальник.